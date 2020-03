Prečo je dnes ťažké naplniť očakávania hostí

Poznáte to, prichádzate do hotela, kde sa všetko leskne , no napriek tomu pri odchode sa cítite v rozpakoch, či ste si zvolili správne,Pri odchode, či to bolo miesto, kde ste si oddýchli a vraciate sa plný síl k svojim povinnostia

Nevraciate a príčin je viacero.

Prvou príčinou sú naše vysoké očakávania. Pracujete dlhé týždne bez voľna a zrazu sa naskytne príležitosť na to, aby ste zmenili prostredie a venovali sa sám sebe, svojim blízkym, alebo rodine, svojim myšlienkam a načerpaniu síl. Preto si myslíte, že po dvoch dňoch strávených v Tatrách budete oddýchnutý a vrátite sa nabitý a plný síl ako keby ste sám mali potiahnuť všetky projekty. Viete čo ? Nebudete. Myseľ je niekedy tak unavená, že len po tých dvoch dňoch sa začne štartovať do režimu oddych a zrazu sa musí vrátiť do reality. Preto odchádzate s pocitom, že tento hotel určite nenaplnil očakávania, ťe ste vybrali zle.

Moja rada , ktorú samozrejme nedodržiavam - doprajte si dlhší oddych, je to dôležité , ak každý deň máte byť tá elektrocentrála, ktorá má nabíjať ľudí - kolegov okolo seba.

Druhou príčinou je miesto - hotel, kde trávite svoj oddych. Nie je ani 10.05 a už vás vyhadzujú z raňajok, lebo tie sú len do desiatej. Na večeru idete neskoro, lebo čašníkovi 22.15 posledný autobus domov a potom sa už nemá ako dostať. Wellness vstup máte iba na 2 hodiny ani o sekundu viac.

Tieto problémy majú aj hlbší podtón ako je momentálny stav mysle kuchára, čašníka, recepčnej, ktorí ráno vstali a išli do práce. Je to častokrát v ponáhľaní sa biznisu. Neprišli dvaja ľudia do práce, sales dohodol akciu v tejto miestnosti už o 14, pričom nestíhame prerobiť miestnosť. Vo wellnesse nemá dostatok uterákov, tak ich otáča ako sa dá.......

Hotelierstvu sa nie nadarmo hovorí náročný biznis, no uvedomujem si , že dnes je firemná kultúra a pohoda, ktorú dokáže človek vytvoriť jedna z 3 požiadaviek na moderného manažéra dnešnej doby.

Prečo o tomto píšem ?

Cez víkend som pracoval ako čašník na raňajkách. Viem, že si chcú pospať a preto nerobím drámu keď prídu 9.55. Práve naopak. Prišiel pár o 9,58 a strašne sa ospravedlňoval, že prišli tak neskoro, že dlho cestovali a podobne. Tak som ich ubezpečil, že je všetko v poriadku,, a že nech si sadnú oddýchnu, že sa postarám o všetko.

Dal som sa s nimi po raňajkách do debaty on bol škót , ona bola z Poľska. Prebrali sme viacero tém a medzitým aj to aké sú ich skúsenosti z neskorých raňajok. Väčšinou bohužiaľ negatívne.....

Príčina č.3

No a jeden z hlavných problémov je aj samotná destinácia. Síce máte super lákadlo, ktoré prinesie veľa turistov, no spolupráca štát, samospráva a podnikatelia je na bode mrazu. Kým na Slovensku sa ešte stále hádame , kto má najväčšie právomoci a akop to má byť, napríklad v Kodani majú jasne určené ako sa majú správať turisti , ako domáci, kedy si mžete ísť pozrieť pamiatku, aby tam nebol peak time už pekných pár rokov.

Toto je jedným zo začarovaných kruhov, ktorý dúfam už kompetentných začne zaujímať.

Napreik tomu všetkému som optimista a verím, že aj na Slovensku bude cestovný ruch jeden z motorov ekonomiky, že budeme napĺňať očakávania hostí , že sa k nám budú radi vracať.......

Dúfam, že hospitality sa tu bude napĺňať najviac ako sa dá.......